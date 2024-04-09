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Выведенный из строя на Балтике корабль Россия хотела перебросить в Черное море, - ГУР

Фото: Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российский ракетный корабль "Серпухов", выведенный из строя на Балтике, рассматривался для переброски в Черное море из-за потери части Черноморского флота.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Учитывая потери Черноморского флота, такие сценарии компенсации рассматриваются врагом. Но переброска судов достаточно затруднена. Понятно, что Турция не пропускает военные корабли. Другие пути логистические существуют, но они сложны и длинны", - сказал он.

По его словам, то, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное технологическое оборудование выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время.

Для военных объектов на территории РФ безопасных мест нет, добавил представитель ГУРа.

"В любом случае расширение фактически театра боевых действий для российских флотов - это хорошие новости", - сказал Юсов.

Пожар на корабле

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российский ракетный корабль "Серпухов" 7 апреля был выведен из строя в результате пожара. В разведке уточнили, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.

Инцидент произошел на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области РФ.

Британская разведка ранее сообщала, что военное ведомство России ищет способы сохранить флот в Черном море. Операции кораблей ограничены, а защита от дронов усилена.

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