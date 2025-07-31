Виведе з глухого кута за 5 кроків: Україна готує проект реформи ОБСЄ

"Міністр (під час брифінгу з фінською колегою Еліною Валтонен – ред.) окремо відзначив принциповість Фінського головування ОБСЄ та висловив вдячність за запрошення президента України до онлайн-виступу на засіданні, присвяченому 50-й річниці Гельсінського Заключного акту", - йдеться у повідомленні МЗС.

За словами Себіги, Україна невдовзі запропонує комплексну реформу ОБСЄ – п’ять кроків, які здатні вивести організацію з глухого кута.

"Мир, безпека та справедливість в регіоні ОБСЄ – неподільні. Відновлюючи їх для України, ми відновлюємо їх для кожної миролюбної країни", - заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, 1 січня Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі у середу. Країна заявила, що зосередиться на дотриманні принципів ОБСЄ та підтримці України.