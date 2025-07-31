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Выведет из тупика за 5 шагов: Украина готовит проект реформы ОБСЕ

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина готовит комплексную реформу ОБСЕ, которая будет способна за пять шагов вывести международную организацию из тупика.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министр (во время брифинга с финской коллегой Элиной Валтонен - ред.) отдельно отметил принципиальность Финского председательства ОБСЕ и выразил благодарность за приглашение президента Украины к онлайн-выступлению на заседании, посвященном 50-й годовщине Хельсинкского Заключительного акта", - говорится в сообщении МИД.

По словам Себиги, Украина вскоре предложит комплексную реформу ОБСЕ - пять шагов, которые способны вывести организацию из тупика.

"Мир, безопасность и справедливость в регионе ОБСЕ - неделимы. Восстанавливая их для Украины, мы восстанавливаем их для каждой миролюбивой страны", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, 1 января Финляндия взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в среду. Страна заявила, что сосредоточится на соблюдении принципов ОБСЕ и поддержке Украины.

 

Украина и ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - это крупнейшая в мире региональная межправительственная организация по вопросам безопасности, имеющая статус наблюдателя в ООН. Организация объединяет 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки.

После распада Советского Союза Верховная Рада Украины, по правопреемству, с 30 января 1992 года стала полноправным членом Парламентской ассамблеи Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. С тех пор Украина участвует в работе всех коллективных руководящих органов организации, выработке и принятии ими решений по различным вопросам ее деятельности.

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МИД УкраиныАндрей СибигаОБСЕ