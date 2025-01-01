Фінляндія перебрала на себе річне головування в ОБСЄ

Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі у середу, 1 січня. Країна зосередиться на дотриманні принципів ОБСЄ та підтримці України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

"Сьогодні ми стоїмо перед безпрецедентною необхідністю захищати цей колективно узгоджений порядок безпеки. Оскільки Гельсінський Заключний акт відзначає свою 50-ту річницю, Фінляндія буде послідовно наголошувати на принципах, викладених в цьому основоположному документі ОБСЄ", - заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Вона є новою чинною головою ОБСЄ.

За її словами, у часи, коли Росія кидає виклик основам спільної безпеки всі повинні стати на їх захист і бути непохитними.

У зверненні вказано, що Фінляндія вважає пріоритетними шляхи посилення стійкості держав-учасниць ОБСЄ. Також Фінляндія ставитиме Україну в центр роботи організації. Підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишається центральним напрямком діяльності ОБСЄ.

"Фонд має на меті покращити спрямування та використання добровільних внесків на роботу, що відповідає принципам ОБСЄ, а також сприяти взаємодії між донорами та бенефіціарами. Фонд також сприятиме зміцненню громадянського суспільства", - зазначила Валтонен.

Засідання Ради міністрів ОБСЄ

Раніше ми писали про те, що з 4 по 5 грудня на Мальті відбувалося 31-ше щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. На ньому був присутній й глава МЗС Росії Сергій Лавров. Це була його перша поїздка до країни ЄС після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.