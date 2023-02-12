UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вивчають домедичну допомогу. Генштаб показав нові фото з тренувань у Британії

Фото: генштаб показав фото з навчань ЗСУ в Британії (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України під час тренувань в Британії вивчають застосування загальних принципів домедичної допомоги під час ведення бойових дій в умовах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Військовослужбовці Збройних Сил України в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії вивчають застосування загальних принципів домедичної допомоги під час ведення бойових дій в урбанізованій місцевості під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK", - заявили в генштабі.

Фото: генштаб показав фото з навчань ЗСУ в Британії (facebook.com/GeneralStaff.ua)

За їх словами, українські військові перебувають на території Британії, щоб надалі використовуючи свій досвід навчати українських новобранців та забезпечити їхню оперативну готовність.

Крім того, сьогодні заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк показав фото, як українські військові на навчаннях у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники вже прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританіядопомога арміїЗбройні сили України