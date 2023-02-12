Вивчають домедичну допомогу. Генштаб показав нові фото з тренувань у Британії

Військові Збройних сил України під час тренувань в Британії вивчають застосування загальних принципів домедичної допомоги під час ведення бойових дій в умовах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Військовослужбовці Збройних Сил України в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії вивчають застосування загальних принципів домедичної допомоги під час ведення бойових дій в урбанізованій місцевості під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK", - заявили в генштабі. Фото: генштаб показав фото з навчань ЗСУ в Британії (facebook.com/GeneralStaff.ua) За їх словами, українські військові перебувають на території Британії, щоб надалі використовуючи свій досвід навчати українських новобранців та забезпечити їхню оперативну готовність.