Відпрацьовують дії в наступі та обороні. У ЗСУ показали навчання наших військових у Британії (фото)

Українські військові на навчаннях у Великій Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника штабу - заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка у Telegram .

"Військовослужбовці Збройних Сил України проходять навчання з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу, дій в наступі та обороні, ведення бойових дій в населених пунктах під керівництвом роти A, 1 Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ ЗС Великої Британії", - написав він.

Зазначимо, що навчання проходять у Британії в рамках міжнародної навчальної операції з базової загальновійськової підготовки.

Як повідомлялося раніше, Британія вже цієї весни планує розпочати навчання для першої групи українських пілотів.

Окрім цього, українські захисники вже прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах.

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