Изучают домедицинскую помощь. Генштаб показал новые фото с тренировок в Британии

Военные Вооруженных сил Украины во время тренировок в Британии изучают применение общих принципов медицинской помощи во время ведения боевых действий в условиях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании изучают применение общих принципов медицинской помощи при ведении боевых действий в урбанизированной местности под руководством инструкторов третьего батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии", - заявили в генштабе. Фото: генштаб показал фото из учений ВСУ в Британии (facebook.com/GeneralStaff.ua) По их словам, украинские военные находятся на территории Британии, чтобы в дальнейшем используя свой опыт обучать украинских новобранцев и обеспечить их оперативную готовность.