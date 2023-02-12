RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Изучают домедицинскую помощь. Генштаб показал новые фото с тренировок в Британии

Фото: генштаб показал фото с учений ВСУ в Британии (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины во время тренировок в Британии изучают применение общих принципов медицинской помощи во время ведения боевых действий в условиях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании изучают применение общих принципов медицинской помощи при ведении боевых действий в урбанизированной местности под руководством инструкторов третьего батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии", - заявили в генштабе.

Фото: генштаб показал фото из учений ВСУ в Британии (facebook.com/GeneralStaff.ua)

По их словам, украинские военные находятся на территории Британии, чтобы в дальнейшем используя свой опыт обучать украинских новобранцев и обеспечить их оперативную готовность.

Кроме того, сегодня заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк показал фото, как украинские военные на учениях в Британии отрабатывают действия в наступлении и обороне.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники уже прибыли в Бельгию для обучения на подводных дронах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобританиядопомога арміїВооруженные силы Украины