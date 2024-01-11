Вивчаємо новинки авторинку: які машини почнуть продавати в Україні у 2024 році

Минулі рази ми розповідали про найбільш очікувані у 2024 році кросовери і електромобілі, а сьогодні в нашому огляді новинки з інших класів. Частина з них потрапить до нас після рестайлінгу, частина будуть цілком новими.

Citroen C3

Повністю новий автомобіль В-класу, який має надійти до українських автосалонів в середині року, що настав. Машина має принципово нову зовнішність, схожу швидше на мінікросовер, і побудована вона на новій енергоефективній глобальній платформі Stellantis Smart Car, яка дала змогу досягти невисокої ціни моделі. Зазначимо, що вона також існує в якості електромобіля, маючи в такому випадку назву Citroën ë-С3 (просимо не плутати!). Творці новинки наголошують на нових якостях інтер’єру: у ньому більше простору, в нього легко сідати, а розташування водія на 10 см вище типової для нинішнього В-класу позиції. Конструктори вжили особливих заходів, аби підвищити комфортність руху поганими шляхами – амортизатори підвіски мають спеціальні прогресивні гідравлічні відбійники-обмежувачі. Кліренс також підвищено, що спрощує подолання нерівних ділянок. На жаль, дотепер нічого не можна сказати про силові агрегати – якими вони будуть, чи буде серед них дизель (певно, що ні) і якими будуть автоматичні трансмісії.

Opel Zafira Life

Не геть новий, але добряче оновлений пасажирський мінівен на 9 посадкових місць. Разом з іншими моделями “Опеля” Zafira отримала новий фірмовий стиль оформлення передка Vizor, з LED-фарами і суміщеними впритул радіаторними гратами, схожими на візор (скло) гоночного шолома. Як і раніше, буде два варіанти довжини – 4,98 та 5,33 м. Передбачено нове оформлення і оснащення інтер’єру, дуже цікавого з точки зору дизайну, між іншим.

На жаль, Stellantis поки що не повідомляє нічого конкретного про двигуни оновленого мінівена, але можна припустити, що одним з ДВЗ буде високоефективний дизель BlueHDi на 180 к.с., спарований з традиційною 8-ступіневою автоматичною коробкою передач. Підкажемо, що в межах одного концерну Stellantis існують моделі-близнюки “Зафіри” – Citroën SpaceTourer, Peugeot Traveler, Fiat Ulysse, а ще Toyota Proace Verso. Деякі з них цього року також з’являться в Україні у продажу. Між іншим, Opel Zafira Life має також електричну версію, але ми не впевнені, що вона буде продаватись у нашій країні.

Mercedes-Benz E-Class

Розкішний представник вимираючого класу седанів став більшим зовні (довжина 4,949 м) і всередині (більше простору для ніг і в плечах). Передня частина інтер’єру являє собою набір дисплеїв, камер (у т.ч. для селфі), процесорів, додатків тощо. Щодо силових агрегатів – суто ДВЗ-шних комплектацій в Європі не буде, всі варіанти Е-класу матимуть додатковий електродвигун. Половина силових установок будуть плагін-гібридними, тобто їх можна буде підзаряджати і частково використовувати як електромобіль близького радіусу дії (100 км). При тому суто електричних “єшек” не буде, і це чомусь радує. Двигуни – бензинові (від 129 к.с.) і дизельні (від 197 к.с.), трансмісія – з заднім або повним приводом. Пневмопідвіска буде доступна за доплату, так само як і керовані задні колеса.

Mercedes-Benz AMG GT 55 Coupe

Зовні друге покоління потужного купе стало більш спортивним – м’язисті крила, опукла корма, відверто злий малюнок радіаторної решітки. Під довгим капотом – ніяких електромоторів і батарей, лише 4,0-літровий бензиновий V8 з подвійним турбонаддувом. Потужність 464 к.с. і обертовий момент 512 Нм – гідні значення, тож не дивно, що до першої сотні цей красень розганяється за 3,8 секунди. Всі комплектації за умовчанням матимуть повний привод і 9-ступінчастий “автомат”. В салоні замість двох крісел тепер сидіння за формулою 2+2. Приблизно разом з AMG GT 55 має вийти його більш потужна версія AMG GT 63. Зовнішніх відмінностей між ними не повинно бути, чого не скажеш про силовий агрегат: у ”шістьдесят третього” 577 к.с. і відповідно прискорення 3,1 с до сотні.

Porsche Panamera

Розкішний спортседан у третьому поколінні буде ще динамічнішим і це більш насиченим цифровими технологіями. Все – заради кращої керованості і збереження комфортності руху. Двигуни стали більш потужними. Стартовий 2,9-літровий турбомотор V6 розвиває 348 к.с. потужності і 499 Нм обертового моменту, що дозволяє переміщувати у просторі розкішний салон “Панамери” зі швидкістю 272 км/год. На верхівці “панамерівської” ієрархії буде гібридна версія Panamera Turbo E-Hybrid. Вона матиме 670 к.с. сумарної потужності і 928 Нм обертового моменту. Особливо вражає друга цифра, тож не дивно, що великий гібридний седан прискорюється до 100 км/год за 3 секунди. До продажу готують як задньопривідні, так і повнопривідні варіанти “Панамери”.

Skoda Superb

Четверте покоління чеського флагмана порадує українських шанувальників марки широкою гамою двигунів внутрішнього згорання. Обіцяно два типу кузова, і той, що схожий на седан, насправді буде замаскований ліфтбеком. В салоні цілий набір дисплеїв, але важливіше те, що фізичних кнопок теж достатньо. В плані механіки “Cьюпьорб” базується на “фольксвагенівській” платформі MQB від Passat Variant 2024 модельного року. В підвісці може бути оновлена система зміни налаштувань, під капотом – один з шести двигунів, як бензинових TSI (1,5 - 2,0 л), так і дизельних TDI (2,0 л). У двох випадках ДВЗ будуть допомагати електромотори: один – у складі м’якого гібриду, другий – в силовому агрегаті плагін-гібрида, на якому можна буде проїхати 100 км без допомоги нафтового пального.

Якщо коротко

У трьох наших оглядах ми згадали лише найбільш цікаві та перспективні для українського ринку машини. Попри всі негаразди глобального, неавтомобільного плану, вибір нових авто у нас буде – перелік самих лише нових та оновлених моделей зразку 2024 року складається з кількох десятків пунктів. Це добре, адже при всіх перевагах вторинного ринку більше користі для економіки країни та безпеки на шляхах принесуть таки автомобілі з салону.