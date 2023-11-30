Які кросовери з'являться на українському ринку: найбільш очікувані новинки 2024 року

Напередодні Нового року автомобілісти завжди чекають новинок від провідних автовиробників. Навіть якщо поповення сімейного гаража не планується, цікаво – куди завтра попрямує автомобільний прогрес? Офіційні представники брендів в Україні для початку розповіли про новинки найпопулярнішого класу – кросоверів.

В нашому огляді знайшлося місце і оновленим моделям, які покажуть нам після фейсліфтингу, і геть новим моделям – all new, як кажуть на презентаціях самі виробники.

Volkswagen Тіguan

Повністю нова модель, презентована світові цієї осені, буде на 3 см довше, із збільшеним салоном і багажником. За даними офіційного імпортера, новинка випускатиметься з бензиновими (1,5 л і 2,0 л) і дизельними двигунами (2,0 л), а також у гібридній конфігурації з можливістю підзарядження від розетки. Для найпотужніших двигунів доступна трансмісія 4х4, а всі коробки будуть винятково переселективними DSG на 6 та на 7 ступенів. Гібрид може проїхати на чисто електричному приводі аж 100 км. З точки зору конструкції новий Tiguan використовує найновішу технічну платформу MQB Evo, яка вже опробувана на п’ятнадцяти інших моделях VAG.

Новинки від Nissan

Популярна в Україні японська марка обіцяє наступного року привести нам відразу кілька оновлених моделей, серед яких кросовери Juke та Qashqai. Як розповіли нам у представництві Nissan, обидві моделі отримають нове технологічне оснащення та найновіші версії мультимедійних систем. Також, зміниться наповнення комплектацій згідно з побажаннями клієнтів, у тому числі українських. Детальнішу інформацію про новинки та дату, коли вони з’являться на українському ринку, представники Nissan в нашій країні обіцяють повідомити ближче до початку продажів.

Porsche Cayenne GTS

Цієї машини ще ніхто не бачив, але в українському представництві компанії нас запевнили, що вона точно буде, тому що без версії GTS лінійка Cayenne залишається неповною. Як це заведено у “Порше”, машина з таким літерним індексом заточена під швидкісну їзду. Маючи на увазі характеристики топової, більш потужної моделі Cayenne Turbo, від GTS варто очікувати потужності в районі 600 к.с., “підтиснутої” і заниженої підвіски та як мінімум 21-х колісних дисків, через які мають просвічувати червоні супорти.

Mazda CX-5

Японська компанія вдруге оновила свій успішний “середній” кросовер CX-5. Як повідомив нам офіційний імпортер Mazda в Україні, головною родзинкою CX-5 зразку 2024 року буде нова медіасистема. В ній з’явився функціонал бездротових інтерфейсів Android Auto та Apple Car Play, і в доступних місцях тепер буде кілька портів USB-C. Всі комплектації отримають систему старт – стоп (її фірмова назва – i-Stop), при чому заявлено, що завдяки їй найбільший двигун моделі втратить апетит аж на 750 грам на кожні 100 км. Також варто згадати свіжу палітру кольорів та особливе оздоблення решітки радіатора, передбачене для топових версій.

Новинки від Peugeot

Наступного року імпортер Peugeot привезе до українських автосалонів два оновлені кросовери – компактний 2008 та більш поважний е-3008. Менший з “левенят” став зовсім схожим на Peugeot 508, отримавши вертикальні ходові вогні у стилістиці трьох "кігтів" та задні світбоблоки у вигляді потрійного "пунктиру". Крім того, стиль 2008-го формують нові колісні диски розміром від 16-ти до 18-ти дюймів та чорні дзеркала заднього виду. А у версії GT чорним буде і дах кузова. В салоні – фірмовий Peugeot i-Cockpit із мультифункціональним кермом, цифровою панеллю приладів на 10 дюймів та другим 10-дюймовим сенсорним екраном. Машини з "механікою" матимуть новий важіль коробки з інтегрованим Grip Control.

Peugeot е-3008 буде пропонуватись лише в електричному та в гібридному виконанні. Зовні кросовер у порівнянні з попередником став більш легким та стрімким. Спереду решітка радіатора зливається з панеллю кузова, і тут же з боків присутня культова тема з "кігтями, що світяться". В салоні прописався вигнутий 21-дюймовий екран, компактне рульове колесо з усіченими з двох сторін секторами. Автоматична коробка передач керується джойстиком, розташований біля керма.

Jeep Avenger e-Hybrid

За інформацією офіційного імпортера, гібридна версія народженого суто електричним Jeep Avenger неодмінно надійде на наш ринок наступного року. Цікавий зовні, компактний кросовер приводиться в дію не менш цікавим гібридним силовим агрегатому складі 100-сильного бензинового двигуна і 29-сильного електромотора. Є змога певний час рухатись суто на електроприводі – наприклад, під час паркування чи “підтягування” у міських пробках. Гібридний привід може рекуперувати зайву енергію при гальмуванні і віддавати її електроприводу для економії пального і поліпшення динаміки під час прискорень.

Skoda Kodiaq

Нове покоління і без того не старої моделі виросло у довжину більш як на 0,6 м, масивна машина стала більш поважною. Салон залишився все також містким, 5- або 7-місним і з великим багажником. В технічному плані новий “Код’як” може похвалитись фольксвагенівською платформою MQB Evo, яка є найсвіжішою з усіх розробок VAG. Показово, що в гамі силових агрегатів Kodiaq, крім двох бензинових турбомоторів і 2,0-літрового дизеля є відразу дві гібридні установки – з так званим “м’яким” гібридом та плагін-гібридом з 100-кілометровою суто електричною автономністю.

Якщо коротко

Відрадно, що попри купу різнопланових проблем Україна не випадає з великого автомобільного життя: найновіші моделі світового автопрому мають потрапити на наш ринок без суттєвих затримок. Щодо самих авто – спостерігаємо підтвердження глобальних трендів на електрифікацію, хоча є певні сумніви, що український споживач їх масово підтримає. На щастя, всі цікаві моделі ще мають версії з традиційними бензиновими чи дизельними двигунами. Принаймні, сегменту кросоверів це точно стосується.



