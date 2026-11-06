Vivat закриває книгарні через повітряні тривоги: які магазини вже не працюють

Видавництво Vivat змінює формат роботи своєї мережі книгарень через тривалі повітряні тривоги. Частина магазинів уже припинила роботу, а наступного року компанія допускає нові закриття.

Однією з книгарень, яка вже припинила роботу, став магазин Vivat у київському торговельному центрі ''Магелан''. Рішення про закриття ухвалили навіть попри те, що адміністрація ТЦ запропонувала компанії знижку на оренду.

За словами Юлії Орлової, протягом останнього тижня через повітряні тривоги книгарня щодня втрачала до двох годин роботи. Загалом це близько 14 годин простою на тиждень.

''Ніякі знижки на оренду не допоможуть, коли людей немає і виторгу немає'', – зазначила керівниця компанії.

Складна ситуація також у Дніпрі та Харкові. Там книгарні мережі через повітряні тривоги не працюють приблизно по п’ять годин щодня. У перерахунку це близько 35 годин простою на тиждень для кожного магазину. Подібні проблеми, за словами Орлової, виникають і в інших містах.

Водночас навіть під час вимушеного припинення роботи книгарні продовжують потребувати фінансового забезпечення. Компанія має оплачувати оренду приміщень, опалення, електроенергію та роботу команди.

Через ці обставини Vivat змінює підходи до управління мережею: переїжджає, об’єднує окремі локації, переглядає витрати та шукає формати роботи, які дозволять функціонувати за нових умов.

Окремо компанія вже переглядає стратегію роботи книгарень на 2027 рік. Юлія Орлова зазначила, що Vivat розуміє можливість нових закриттів упродовж наступного року.

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