Вів щоденник російською: що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у церкві в США

Чоловік, який розстріляв мессу в католицькій школі Міннеаполіса, вів щоденник ламаною російською і слухав російських виконавців GONE.Fludd, Mosquit і IC3PEAK.

На деяких сторінках щоденника, опублікованих в американських ЗМІ, є написи "убэй сэбя", "кто я?", "когда это закончится?", "помошь мне!", "я не хочу".

На цій же сторінці зображений, імовірно, сам автор допису з гвинтівкою на плечі перед дзеркалом, у відображенні якого - щось із рогами, схоже на демона.

В основному стрілок використовує кирилицю для написання англійських слів, наприклад, "крыстмас консерт", "парэнтс", "паркинг спот".

Також чоловік на відео відкриває сторінку блокнота, де перераховується перелік його улюблених музичних груп і виконавців. Там є мінімум три російських співака: репери GONE.Fludd, Mosquit, а також електронний дует IC3PEAK.

Судячи з усього, в цьому ж щоденнику стрілець залишив передсмертну записку своїм родичам. У післямові на сторінці, де, ймовірно, він вказав свої роки життя (2002-2025), він написав: "Я б не рекомендував комусь із вас читати мої записи, якщо ви дуже не хочете цього, але я попереджав".

Попередньо, за кілька годин до стріянини, він розмістив в інтернеті відео, які демонструють його захоплення зброєю. На одній із обойм для гвинтівки написано "for the children" ("для дітей"). Також на збройних магазинах є написи "Kill Trump Now" ("Убити Трампа зараз"), "ненависть", "я тэрорист" і "6 Million wasn’t enough" ("6 мільйонів було недостатньо"), що відсиляє до офіційної статистики загиблих євреїв під час Холокоста.

Поліція перевіряє зв'язок стрілка і опублікованих роликів.

Що стрілець викладав у соцмережі

Обліковий запис у YouTube має назву Робін Вестман.

Крім зброї, чоловік демонструє в роликах схему церкви, ймовірно, тієї, на яку потім скоїв напад.

У іншому відео з того ж акаунту було показано силуетну картонну мішень біля ліжка із зображенням Христа, прикріпленим до голови.

У ще одному ролику було продемонстровано арсенал зброї та журнали. На одному з них було написано "where is your God" ("де твій Бог"), що вказує на можливу релігійну мотивацію нападу на католицьку школу Благовіщення.

Як пишуть американські ЗМІ, чоловіка, що відкрив стрілянину, звали Робін Вестман. Він ідентифікував себе як трансгендерний чоловік.