Вел дневник на русском: что известно о мужчине, который устроил стрельбу в церкви в США

Мужчина, расстрелявший мессу в католической школе Миннеаполиса, вел дневник на ломаном русском и слушал российских исполнителей GONE.Fludd, Mosquit и IC3PEAK.

На некоторых страницах дневника, опубликованных в американских СМИ, есть надписи "убэй сэбя", "кто я?", "когда это закончится?", "помошь мне!", "я не хочу".

На этой же странице изображен, предположительно, сам автор сообщения с винтовкой на плече перед зеркалом, в отражении которого - нечто с рогами, похожее на демона.

В основном стрелок использует кириллицу для написания английских слов, например, "крыстмас консерт", "парэнтс", "паркинг спот".

Также мужчина на видео открывает страницу блокнота, где перечисляется перечень его любимых музыкальных групп и исполнителей. Там есть минимум три российских певца: рэперы GONE.Fludd, Mosquit, а также электронный дуэт IC3PEAK.

Судя по всему, в этом же дневнике стрелок оставил предсмертную записку своим родственникам. В послесловии на странице, где, вероятно, он указал свои годы жизни (2002-2025), он написал: "Я бы не рекомендовал кому-то из вас читать мои записи, если вы очень не хотите этого, но я предупреждал".

Предварительно, за несколько часов до стрельбы, он разместил в интернете видео, демонстрирующие его увлечение оружием. На одной из обойм для винтовки написано "for the children" ("для детей"). Также на оружейных магазинах есть надписи "Kill Trump Now" ("Убить Трампа сейчас"), "ненависть", "я тэрорист" и "6 Million wasn't enough" ("6 миллионов было недостаточно"), что отсылает к официальной статистике погибших евреев во время Холокоста.

Полиция проверяет связь стрелка и опубликованных роликов.

Что стрелок выкладывал в соцсети

Учетная запись в YouTube называется Робин Вестман.

Кроме оружия, мужчина демонстрирует в роликах схему церкви, вероятно, той, на которую потом совершил нападение.

В другом видео с того же аккаунта была показана силуэтная картонная мишень возле кровати с изображением Христа, прикрепленным к голове.

В еще одном ролике был продемонстрирован арсенал оружия и журналы. На одном из них было написано "where is your God" ("где твой Бог"), что указывает на возможную религиозную мотивацию нападения на католическую школу Благовещения.

Как пишут американские СМИ, мужчину, открывшего стрельбу, звали Робин Вестман. Он идентифицировал себя как трансгендерный мужчина.