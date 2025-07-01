"Вів у бій і був прикладом": що відомо про загиблого командира 110-ї ОМБр Захаревича

За даними з відкритих джерел, Захаревич - випускник Одеського інституту Сухопутних військ. Після вишу він отримав у своє підпорядкування взвод розвідувальної роти в 30-й окремій механізованій бригаді.

А у 2010 році став командиром розвідувальної роти 1-ї танкової бригади.

Командиром 110-ї окремої механізованої бригади був призначений у лютому 2025 року. До цього Захаревич служив заступником командира 33-ї механізованої бригади.



Відомо, що у 2015 році нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, у липні 2022-го - орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Що кажуть про Захаревича

У Генштабі Захаревича називають офіцером честі та "лідером, якого поважали побратими і якому довіряли підлеглі".

"Наша армія втратила ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті як вольовий командир - так само, як інші полеглі українські офіцери, які заслужили повагу солдатів", - розповіли у Генштабі.



А ось у Сухопутних військах розповідають, що Захаревич присвятив частину життя Силам спеціальних операцій ЗС України. Адже саме він займався підготовкою трьох Кваліфікаційних курсів ССО України.

"З часом очолив 47 загін спеціального призначення. Особисто приймав участь у виконанні бойових завдань, безпосередньо виконував їх. Вів за собою в бій та був прикладом для підлеглого особового складу", - сказано у повідомленні.



Окрім цього, ще на початку повномасштабного вторгнення, будучи офіцером Командування, Захаревич очолив зведену групу спеціального призначення, яка виконувала бойові завдання у ворожих тилах.

Родина Захаревича

Про особисте життя Захаревича відомо не багато. Однак бригадний генерал Сергій Собко у дописі про загибель написав, що у командира 110-ї ОМБр залишилась дружина та троє дітей.

Удар по Гуляйполю

Сьогодні вранці російські терористи атакували Гуляйполе Дніпропетровської області двома балістичними ракетами.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару були зруйновані та понівечені: будинок культури, два магазини та приватні будинки. Ймовірно, росіяни застосували ракети типу "Іскандер-М".

Пізніше бригадний генерал Сергій Собко повідомив, що сьогодні загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич. Однак деталей його смерті не розкривалось.