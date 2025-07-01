"Вел в бой и был примером": что известно о погибшем командире 110-й ОМБр Захаревиче

По данным из открытых источников, Захаревич - выпускник Одесского института Сухопутных войск. После вуза он получил в свое подчинение взвод разведывательной роты в 30-й отдельной механизированной бригаде.

А в 2010 году стал командиром разведывательной роты 1-й танковой бригады.

Командиром 110-й отдельной механизированной бригады был назначен в феврале 2025 года. До этого Захаревич служил заместителем командира 33-й механизированной бригады.



Известно, что в 2015 году награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, в июле 2022-го - орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Что говорят о Захаревиче

В Генштабе Захаревича называют офицером чести и "лидером, которого уважали собратья и которому доверяли подчиненные".

"Наша армия потеряла еще одного представителя нового поколения украинских офицеров, которые выросли в боях, стали образцами мужества и инициативного военного лидерства. Он навсегда останется в нашей памяти как волевой командир - так же, как другие павшие украинские офицеры, которые заслужили уважение солдат", - рассказали в Генштабе.



А вот в Сухопутных войсках рассказывают, что Захаревич посвятил часть жизни Силам специальных операций ВС Украины. Ведь именно он занимался подготовкой трех Квалификационных курсов ССО Украины.

"Со временем возглавил 47 отряд специального назначения. Лично принимал участие в выполнении боевых задач, непосредственно выполнял их. Вел за собой в бой и был примером для подчиненного личного состава", - говорится в сообщении.



Кроме этого, еще в начале полномасштабного вторжения, будучи офицером Командования, Захаревич возглавил сводную группу специального назначения, которая выполняла боевые задачи во вражеских тылах.

Семья Захаревича

О личной жизни Захаревича известно не много. Однако бригадный генерал Сергей Собко в заметке о гибели написал, что у командира 110-й ОМБр осталась жена и трое детей.

Удар по Гуляйполю

Сегодня утром российские террористы атаковали Гуляйполе Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами.

Впоследствии стало известно, что в результате удара были разрушены и изуродованы: дом культуры, два магазина и частные дома. Вероятно, россияне применили ракеты типа "Искандер-М".

Позже бригадный генерал Сергей Собко сообщил, что сегодня погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич. Однако деталей его смерти не раскрывалось.