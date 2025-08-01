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Витяг про несудимість тимчасово не видаватимуть: що змінилося та коли знову працюватиме

Фото: У "Дії" призупиняють видачу довідок про несудимість (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 серпня в Україні тимчасово призупинили видачу витягу про несудимість через оновлення сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України (МВС).

Послуга буде недоступна протягом двох діб - з 17:00 1 серпня до 17:00 3 серпня. У цей час витяг про несудимість не можна буде отримати:

  • у застосунку "Дія",
  • на порталі "Дія",
  • через Єдине вікно громадянина.

Чому це важливо

Витяг про несудимість часто потрібен для оформлення роботи, документів за кордон чи волонтерської діяльності. Якщо ви планували його отримати, варто зачекати до 3 серпня.

У МВС пояснили, що під час регламентних робіт оновлять програмне забезпечення. Це дозволить сервісу працювати швидше після відновлення.

"Радимо скористатися послугою просто зараз або запланувати замовлення витягу після відновлення роботи сервісу", - зазначили у відомстві.

Раніше РБК-Україна писало, що українці можуть замовити витяг про несудимість з апостилем онлайн через "Дію" - без посередників і поїздок до Києва. Послугу вже можна протестувати в бета-режимі. Оригінал документа надсилатимуть поштою.

Нагадаємо, доступні два типи витягу: скорочений і повний. Документ потрібен для працевлаштування, усиновлення, виїзду за кордон та інших ситуацій.

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