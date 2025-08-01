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Выписку о несудимости временно не будут выдавать: что изменилось и когда снова будет работать

Фото: В "Дії" приостанавливают выдачу справок о несудимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 августа в Украине временно приостановили выдачу выписки о несудимости из-за обновления сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины (МВД).

Услуга будет недоступна в течение двух суток - с 17:00 1 августа до 17:00 3 августа. В это время выписку о несудимости нельзя будет получить:

  • в приложении "Дія",
  • на портале "Дія",
  • через Единое окно гражданина.

Почему это важно

Выписка о несудимости часто нужна для оформления работы, документов за границу или волонтерской деятельности. Если вы планировали ее получить, стоит подождать до 3 августа.

В МВД объяснили, что во время регламентных работ обновят программное обеспечение. Это позволит сервису работать быстрее после восстановления.

"Советуем воспользоваться услугой прямо сейчас или запланировать заказ выписки после восстановления работы сервиса", - отметили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы могут заказать выписку о несудимости с апостилем онлайн через "Дію" - без посредников и поездок в Киев. Услугу уже можно протестировать в бета-режиме. Оригинал документа будут присылать по почте.

Напомним, доступны два типа выписки: сокращенная и полная. Документ нужен для трудоустройства, усыновления, выезда за границу и других ситуаций.

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