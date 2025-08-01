Выписку о несудимости временно не будут выдавать: что изменилось и когда снова будет работать

Услуга будет недоступна в течение двух суток - с 17:00 1 августа до 17:00 3 августа. В это время выписку о несудимости нельзя будет получить:

в приложении "Дія",

на портале "Дія",

через Единое окно гражданина.

Почему это важно

Выписка о несудимости часто нужна для оформления работы, документов за границу или волонтерской деятельности. Если вы планировали ее получить, стоит подождать до 3 августа.

В МВД объяснили, что во время регламентных работ обновят программное обеспечение. Это позволит сервису работать быстрее после восстановления.

"Советуем воспользоваться услугой прямо сейчас или запланировать заказ выписки после восстановления работы сервиса", - отметили в ведомстве.