У "Дії" з'явиться нова послуга: як замовити витяг про несудимість з апостилем онлайн

Українці зможуть отримати витяг про несудимість з апостилем онлайн без поїздок до Києва чи звернення до посередників. У "Дії" розпочалося бета-тестування нової цифрової послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу "Дії" .

Нововведення особливо актуальне для тих, хто планує працевлаштування за кордоном, оформлює візу чи подає документи в іноземні установи. Послугу реалізовано спільно Міністерством цифрової трансформації та Міністерством внутрішніх справ.

Що потрібно для участі в бета-тесті:

верифікований РНОКПП (ідентифікаційний код),

внутрішній або закордонний паспорт у "Дії",

зареєстроване місце проживання.

Після замовлення оригінал витягу з апостилем буде доставлено поштою.

Записатися на тестування можна за посиланням: diia.gov.ua.



Як записатися на бета-тестування витягу про несудимість з апостилем у "Дії" (скриншот РБК-Україна)

У "Дії" обіцяють, що українці отримають максимально зручний сервіс - без жодних черг і зайвих витрат.