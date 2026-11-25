На порталі "Дія" запустили послугу замовлення витягу про несудимість з апостилем. Документ можна отримати для працевлаштування, навчання та оформлення справ за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" у Telegram.
Раніше замовити такий витяг можна було через застосунок "Дія". Тепер послуга доступна і на порталі.
Апостиль підтверджує справжність підпису на документі та дає змогу використовувати його в країнах, які приєдналися до Гаазької конвенції. Тож не потрібно спочатку замовляти витяг, а потім окремо шукати, де поставити апостиль.
Щоб скористатися послугою, потрібно:
Також замовити документ можна через онлайн-сервіс МВС "Єдине вікно".
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Послугу тестово запускають і в ЦНАПах десяти регіонів. Оформити витяг про несудимість з апостилем можна буде в Миколаєві, Сумах, Запоріжжі, Херсоні, Одесі, Чернігові, Львові, Івано-Франківську, Харкові та Дніпрі.
Згодом послуга має запрацювати в решті відділень ЦНАПів по Україні.
Сервіс реалізували Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA та ДП "Інфотех".
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Раніше ми писали, що у "Дії" водії можуть обміняти чи відновити посвідчення, перереєструвати транспортний засіб і призначити належного користувача. Деякі з цих послуг також можна оформити через Кабінет водія.