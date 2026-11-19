Раніше замовити документ можна було лише офлайн. Згодом послугу запустили на порталі "Дія", а тепер отримати витяг можна безпосередньо зі смартфона.

Документ допоможе підтвердити статус ветерана, оформити пільги та виплати, а також скористатися державними послугами. Після успішного опрацювання запиту користувач отримає PDF-файл із витягом, який міститиме QR-код для перевірки справжності.

Як замовити витяг у "Дії"

Щоб отримати документ, потрібно:

відкрити застосунок "Дія";

перейти в розділ "Сервіси" та обрати "Ветеран Pro";

натиснути "Витяг із Реєстру ветеранів";

перевірити інформацію на екрані та надати згоду на обробку персональних даних;

натиснути "Замовити".

Після цього система сформує запит. Якщо його опрацюють успішно, витяг надійде у форматі PDF. Документ можна завантажити та зберегти на смартфоні.

Як перевірити справжність документа

Витяг містить QR-код. Щоб перевірити його достовірність, потрібно відсканувати код камерою смартфона. Після цього відкриється сторінка з актуальними даними з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Водночас витяг для дітей ветеранів і ветеранок, зокрема віком до 23 років, або їхніх законних представників можна отримати в ЦНАП. Такий документ потрібен для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.