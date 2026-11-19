Ветерани та ветеранки можуть отримати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни без відвідування установ. Послуга стала доступною в застосунку "Дія".
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дії".
Раніше замовити документ можна було лише офлайн. Згодом послугу запустили на порталі "Дія", а тепер отримати витяг можна безпосередньо зі смартфона.
Документ допоможе підтвердити статус ветерана, оформити пільги та виплати, а також скористатися державними послугами. Після успішного опрацювання запиту користувач отримає PDF-файл із витягом, який міститиме QR-код для перевірки справжності.
Щоб отримати документ, потрібно:
Після цього система сформує запит. Якщо його опрацюють успішно, витяг надійде у форматі PDF. Документ можна завантажити та зберегти на смартфоні.
Витяг містить QR-код. Щоб перевірити його достовірність, потрібно відсканувати код камерою смартфона. Після цього відкриється сторінка з актуальними даними з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Водночас витяг для дітей ветеранів і ветеранок, зокрема віком до 23 років, або їхніх законних представників можна отримати в ЦНАП. Такий документ потрібен для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що дітям ветеранів спростили оформлення освітніх пільг. Для вступу до коледжів і вишів замість посвідчення УБД одного з батьків можна подати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Також Мінветеранів готує запуск центрів сімейного відновлення для ветеранів та їхніх близьких. Наразі у Вінницькій, Івано-Франківській і Рівненській областях тестують три моделі психологічної та психосоціальної підтримки родин. Повноцінний експериментальний проєкт центрів планують запустити у 2027 році.