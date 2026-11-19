Ветераны и ветеранки могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны без посещения учреждений. Услуга стала доступна в приложении "Дія".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії.
Раньше заказать документ можно было только в автономном режиме. Впоследствии услугу запустили на портале "Дія", а теперь получить выписку можно непосредственно со смартфона.
Документ поможет подтвердить статус ветерана, оформить льготы и выплаты, а также воспользоваться государственными услугами. После успешной обработки запроса пользователь получит PDF-файл с выпиской, которая будет содержать QR-код для проверки подлинности.
Чтобы получить документ, нужно:
После этого система сформирует запрос. Если его обработают успешно, выписка поступит в формате PDF. Документ можно скачать и сохранить на смартфоне.
Выписка содержит QR-код. Чтобы проверить ее подлинность, нужно отсканировать код камерой смартфона. После этого откроется страница с актуальными данными из Единого государственного реестра ветеранов войны.
В то же время выписку для детей ветеранов и ветеранок, в том числе до 23 лет, или их законных представителей можно получить в ЦНАП. Такой документ требуется для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.
Ранее РБК-Украина сообщало, что детям ветеранов упростили оформление образовательных льгот. Для поступления в колледжи и вузы вместо удостоверения УБД одного из родителей можно подать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.
Также Минветеранов готовит запуск центров семейного обновления для ветеранов и их близких. В Винницкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях тестируют три модели психологической и психосоциальной поддержки семей. Полноценный экспериментальный проект центров планируется запустить в 2027 году.