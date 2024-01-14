Віттоцці виграла гонку переслідування в Рупольдінгу, Джима замкнула топ-15

28-річна італійка з третім стартовим номером виграла перше "золото" в Рупольдінгу цьогоріч. Здолати 10-кілометрову дистанцію вона зуміла за 30:30,7 хвилин.

Трійка претендентів на перемогу оформилася після третього вогневого рубежу. Конкуренцію Віттоцці склали дві норвежки – Інгрід Ландмарк Тандреволд, яка раніше виграла спринт, і Юні Арнеклейв. Разом вони підійшли до фінальної стрільби та разом вийшли з неї.

На останньому колі досвідченіші Віттоцці та Тандреволд спершу залишили позаду молодшу норвежку. Натомість на фінальних метрах дистанції розіграли перемогу. Більше сил на фініш зберегла італійська спортсменка, випередивши скандинаву всього на 0,7 секунди.

Єдиною представницею України в перс'юті була Юлія Джима. Вона на чотирьох вогневих рубежах закрила всі мішені. Утім, за швидкістю забагато втратила на перших колах, тож завершила гонку в другій десятці біатлоністок.

Підсумки біатлонної гонки переслідування 10 км, жінки:

Ліза Віттоцці Інгрід Ландмарк Тандреволд (+0,7) Юні Арнеклейв (+9,1)

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15. Юлія Джима (+1:18,0)