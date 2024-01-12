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Збірна України пішла на оргвисновки після найгіршої за півдесятиліття естафети

Рупольдінг, П'ятниця 12 січня 2024 11:58
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Збірна України пішла на оргвисновки після найгіршої за півдесятиліття естафети Фото: Артем Прима провалив перший етап командної естафети (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України вирішив провести кадрові зміни після невдалого виступу четвірки біатлоністів у німецькому Рупольдінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Лідери "синьо-жовтих" Артем Прима та Дмитро Підручний достроково завершили п'ятий етап Кубка світу 2023/24. Обидва поїхали в австрійський Обертілліах готуватися до наступних стартів сезону.

Прима та Підручний в естафеті бігли на двох перших відрізках. Перший з колом штрафу та 6-ма використаними додатковими патронами передав естафету останнім, а другий зумів підняти команду лише на одну сходинку вище. Зрештою, збірна України фінішували на 18-й сходинці зусиллями Дениса Насики та Віталія Мандзина.

Обойма національної команди тепер складається з п'яти біатлоністів. Окрім згаданих Насики та Мандзина, в Рупольдінгу змагатимуться Антон Дудченко, Артем Тищенко й Тарас Лесюк. На суботу, 13 січня, запланований 10-кілометровий спринт. Натомість 14 січня відбудеться гонка переслідування.

У нинішньому сезоні залікові очки набрали четверо українців. Найкращий серед них – Підручний (89 пунктів). Натомість Прима не завоював жодного бала та найкраще провів спринт у швейцарському Ленцергайде – лише 44-те місце.

До слова, раніше пригадали попередні старти українських біатлоністів у Рупольдінгу.

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