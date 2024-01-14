Виттоцци выиграла гонку преследования в Рупольдинге, Джима замкнула топ-15

28-летняя итальянка с третьим стартовым номером выиграла первое "золото" в Рупольдинге в этом году. Преодолеть 10-километровую дистанцию она сумела за 30:30,7 минуты.

Тройка претендентов на победу оформилась после третьего огневого рубежа. Конкуренцию Виттоцци составили две норвежки – ранее выигравшая спринт Ингрид Ландмарк Тандреволд и Юни Арнеклейв. Вместе они подошли к финальной стрельбе и вместе вышли из нее.

На последнем круге более опытные Виттоцци и Тандреволд сперва оставили позади молодую норвежку. На финальных же метрах дистанции разыграли победу. Больше сил на финиш сохранила итальянская спортсменка, опередив скандинаву всего на 0,7 секунды.

Единственной представительницей Украины в персьюте была Юлия Джима. Она на четырех огневых рубежах закрыла все мишени. Впрочем, по скорости много потеряла на первых кругах, и завершила гонку во второй десятке биатлонисток.

Итоги биатлонной гонки преследования 10 км, женщины:

Лиза Виттоцци Ингрид Ландмарк Тандреволд (+0,7) Юни Арнеклейв (+9,1)

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15. Юлия Джима (+1:18,0)