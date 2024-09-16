Виттоцци и Фак триумфовали в City Biathlon-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Ежегодная шоу-гонка в этот раз посетила Саксонию вместо традиционного Висбадена. Впрочем, Дрезден был не слишком приветлив к ведущим биатлонистам мира, обильно поливая трассу дождем.

Двукратная чемпионка мира Виттоцци второй раз подряд выиграла City Biathlon. В этот раз на финише она более чем на 9 секунд опередила немку Йоханну Пуфф. В борьбе за третье место на финише норвежская биатлонистка Каролина Кноттен опередила еще одну немку – Франциску Пройс – на скудные 0.1 секунды.

Титулованный норвежец Йоханнес Бе лидировал фактически на протяжении всей дистанции. Однако на последнем круге словенец Фак сумел опередить действующего обладателя Большого хрустального глобуса. Третьим стал хозяин трассы Юстус Штрелов.

City Biathlon-2024, женщины:

Лиза Виттоцци (Италия) Йоханна Пуфф (Германия) +9,3 Каролин Кноттен (Норвегия) +28,0

City Biathlon-2024, мужчины: