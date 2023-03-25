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Віцепрезидент США прямує до Африки для зміцнення зв’язків з континентом

Фото: віцепрезидент США Камала Харріс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 25 березня віцепрезидент США Камала Харріс розпочинає свою першу поїздку до Африки з моменту вступу на посаду для зміцнення зв’язків з континентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляється, поштовх до взаємодії з континентом з'явився на тлі війни Росії проти України та ескалації протистояння між США і Китаєм, що дестабілізує світову дипломатію. Обидві сторони прагнуть здобути прихильність позаблокових країн у таких регіонах, як Африка.

За словами представників Білого дому, тижнева поїздка Харріс включає зупинки в Гані, Танзанії та Замбії. Ці країни обрані тому, що вони прагнуть зберегти демократію в умовах економічного тиску, що охоплює континент.

Раніше віцепрезидент зустрічалася з лідерами всіх трьох країн під час саміту лідерів США та Африки в грудні, й вона розглядає дев’ятиденну поїздку як продовження цих діалогів.

"Послання таке ж, як і під час зустрічі лідерів африканських країн у грудні. І це те, що Африка має значення, континент має значення, і наші відносини на континенті мають значення", - сказав речник Білого дому Джон Кірбі.

Зазначається, що для Харріс ця поїздка має особливе значення. Вона є першою чорношкірою жінкою, яка отримала всенародно обрану посаду в Сполучених Штатах і має індійське та ямайське походження. Під час своєї поїздки віцепрезидент торкатиметься людських зв’язків між Африкою та її діаспорою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія прагне нарощувати вплив на Близькому Сході, використовуючи Сирію як плацдарм, а також домагається розширення присутності в Африці.

Також раніше ми писали, що у МЗС України ведеться робота над організацією другого африканського турне глави відомства Дмитра Кулеби. Воно заплановане на літо.

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