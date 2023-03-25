Вице-президент США направляется в Африку для укрепления связей с континентом

Как сообщается, толчок к взаимодействию с континентом появился на фоне войны России против Украины и эскалации противостояния между США и Китаем, что дестабилизирует мировую дипломатию. Обе стороны стремятся завоевать внеблоковые страны в таких регионах, как Африка.

По словам представителей Белого дома, недельная поездка Харрис включает остановки в Гане, Танзании и Замбии. Эти страны выбраны потому, что они стремятся сохранить демократию в условиях охватывающего континент экономического давления.

Ранее вице-президент встречалась с лидерами всех трех стран во время саммита лидеров США и Африки в декабре, и она рассматривает девятидневную поездку как продолжение этих диалогов.

"Послание такое же, как и во время встречи лидеров африканских стран в декабре. И это то, что Африка имеет значение, континент имеет значение, и наши отношения на континенте имеют значение", - сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Отмечается, что для Харриса эта поездка имеет особое значение. Она является первой чернокожей женщиной, получившей всенародно избранную должность в Соединенных Штатах и имеющую индийское и ямайское происхождение. Во время своей поездки вице-президент будет касаться человеческих связей между Африкой и ее диаспорой.