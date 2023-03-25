Вице-президент США направляется в Африку для укрепления связей с континентом

В субботу, 25 марта, вице-президент США Камала Харрис начинает свою первую поездку в Африку с момента вступления в должность для укрепления связей с континентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как сообщается, толчок к взаимодействию с континентом появился на фоне войны России против Украины и эскалации противостояния между США и Китаем, что дестабилизирует мировую дипломатию. Обе стороны стремятся завоевать внеблоковые страны в таких регионах, как Африка.
По словам представителей Белого дома, недельная поездка Харрис включает остановки в Гане, Танзании и Замбии. Эти страны выбраны потому, что они стремятся сохранить демократию в условиях охватывающего континент экономического давления.
Ранее вице-президент встречалась с лидерами всех трех стран во время саммита лидеров США и Африки в декабре, и она рассматривает девятидневную поездку как продолжение этих диалогов.
"Послание такое же, как и во время встречи лидеров африканских стран в декабре. И это то, что Африка имеет значение, континент имеет значение, и наши отношения на континенте имеют значение", - сказал представитель Белого дома Джон Кирби.
Отмечается, что для Харриса эта поездка имеет особое значение. Она является первой чернокожей женщиной, получившей всенародно избранную должность в Соединенных Штатах и имеющую индийское и ямайское происхождение. Во время своей поездки вице-президент будет касаться человеческих связей между Африкой и ее диаспорой.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия стремится наращивать влияние на Ближнем Востоке, используя Сирию в качестве плацдарма, а также добивается расширения присутствия в Африке.
Также ранее мы писали, что в МИДе Украины ведется работа над организацией второго африканского турне главы ведомства Дмитрия Кулебы. Оно запланировано на лето.
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