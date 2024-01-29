Віцепрезидент Європарламенту виступив проти швидкого вступу України до ЄС

За словами Етьєна, він підтримує розширення Євросоюзу, але після виконання країнами-кандидатами необхідних вимог, таких як верховенство права і боротьба з корупцією.

"Тому ніякого швидкого прийняття України не може бути", - сказав віцепрезидент Європарламенту.

При цьому він зазначив, що Євросоюз може зміцнити співпрацю із країною для прискорення процесу.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія 8 листопада 2023 року рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ України до Європейського союзу. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ виконав 90% необхідних для старту переговорів реформ.

Єврокомісія може наприкінці зими надати оцінку успіхам України в проведенні євроінтеграційних реформ, необхідних для вступу до ЄС. Від цього буде залежати початок переговорів щодо майбутнього членства країни у спільноті.