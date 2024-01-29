Вице-президент Европарламента выступил против быстрого вступления Украины в ЕС

По словам Этьена, он поддерживает расширение Евросоюза, но после выполнения странами-кандидатами необходимых требований, таких как верховенство права и борьба с коррупцией.

"Поэтому никакого скорейшего принятия Украины не может быть", - сказал вице-президент Европарламента.

При этом он отметил, что Евросоюз может укрепить сотрудничество со страной по ускорению процесса.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, Европейская комиссия 8 ноября 2023 рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых для старта переговоров реформ.

Еврокомиссия может в конце зимы оценить успехи Украины в проведении евроинтеграционных реформ, необходимых для вступления в ЕС. От этого будет зависеть начало переговоров по поводу будущего членства страны в сообществе.