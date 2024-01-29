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Вице-президент Европарламента выступил против быстрого вступления Украины в ЕС

Фото: вице-президент Европарламента выступил против быстрого вступления Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вице-президент Европарламента Ян-Кристоф Этьен выступил против быстрого вступления Украины в Европейский союз. Сначала стране нужно выполнить все требования для членства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Европарламента в интервью Nordwest-Zeitung.

По словам Этьена, он поддерживает расширение Евросоюза, но после выполнения странами-кандидатами необходимых требований, таких как верховенство права и борьба с коррупцией.

"Поэтому никакого скорейшего принятия Украины не может быть", - сказал вице-президент Европарламента.

При этом он отметил, что Евросоюз может укрепить сотрудничество со страной по ускорению процесса.

Переговоры о вступлении  Украины в ЕС

Напомним, Европейская комиссия 8 ноября 2023 рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых для старта переговоров реформ.

Еврокомиссия может в конце зимы оценить успехи Украины в проведении евроинтеграционных реформ, необходимых для вступления в ЕС. От этого будет зависеть начало переговоров по поводу будущего членства страны в сообществе.

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