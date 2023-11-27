Віцепрезидент Єврокомісії прибула з візитом до Києва

Віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вера Юрова у понеділок, 27 листопада, прибула з робочим візитом до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Вери Юрової.
"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями обговорюватиму їхні ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією", - написала Юрова.
Також вона наголосила, що ЄС підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно, і так довго, скільки буде потрібно".
Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.
Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.
Для того, щоб переговори розпочалися, таке рішення мають підтримати усі лідери країн-членів ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.
Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу в Європейський союз є мотиваційним.
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