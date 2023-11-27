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Вице-президент Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

Фото: вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова (twitter.com/VeraJourova)
Автор: Татьяна Степанова

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова в понедельник, 27 ноября, прибыла с рабочим визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Веры Юровой.

"Я рада, что смогла приехать в Киев. С нашими украинскими друзьями буду обсуждать их инициативы по расширению, особенно в сфере борьбы с коррупцией", - написала Юрова.

Также она подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется, и так долго, сколько потребуется".

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз.

В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того чтобы переговоры начались, такое решение должны поддержать все лидеры стран-членов ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.

Президент Владимир Зеленский считает, что решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз является мотивационным.

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