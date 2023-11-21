Зеленський про вступ до ЄС: подарунків не чекаємо, а рішення у грудні - мотиваційні

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу в Європейський союз є мотиваційним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Молдови Маєю Санду та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Що стосується рішення у грудні. Я б хотів, щоб ми всі були дуже конкретними особливо в час війни в Україні та Європі. Хотілося б щоб звернули увагу що ми країна у війні. І для нас рішення у грудні - це мотиваційне рішення, мобілізаційне рішення", - сказав він.

На думку Зеленського, рішення щодо початку переговорів вступу України до ЄС допоможе українцям вірити в те що є справедливість і що слова про те, що українці захищають спільні з ЄС цінності не є порожніми.

"Це не значить що нам щось подарують. Ні. Є конкретика і сім рекомендацій, які ми повинні, якби нам складно не було, виконувати. І ми маємо прогрес на шляху виконання всіх рекомендацій. Ми виконаємо всі сім рекомендацій. На сьогодні ми готові", - підкреслив він.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.

Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.

Для того, щоб переговори розпочалися, таке рішення мають підтримати усі лідери країн-членів ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.

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