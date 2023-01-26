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Віцепрем'єр РФ та глава Татарстану потрапили під санкції Мінфіну США

Фото: віцепрем'єр Росії Денис Мантуров та глава Татарстану Рустам Мініханов (УНИАН)
Автор: Каріна Левицька

До підсанкційного списку Мінфіну США додались віцепрем'єр РФ та глава Татарстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Сьогодні, 26 січня, управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США додало низку людей до санкційного списку, зокрема туди потрапили віцепрем'єр Росії Денис Мантуров та глава Татарстану Рустам Мініханов.

Нагадаємо, OFAC керує економічними та торговими санкціями й забезпечує їх виконання на основі зовнішньої політики США та цілей національної безпеки проти іноземних країн і режимів, терористів, міжнародних наркоторговців й осіб, які займаються діяльністю, що пов’язана з розповсюдженням зброї масового знищення та інші загрози національній безпеці, зовнішній політиці чи економіці Сполучених Штатів.

Раніше США ввели санкції проти виробників і постачальників іранських безпілотників у РФ.

Також РБК-Україна оприлюднювало список осіб, які потрапили під санкції, які ввели США проти російського олігарха.

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