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Вице-премьер РФ и глава Татарстана попали под санкции Минфина США

Фото: вице-премьер России Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Миниханов (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

В подсанкционный список Минфина США добавились вице-премьер РФ и глава Татарстана.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство финансов США.

Сегодня, 26 января, управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США добавило ряд людей в санкционный список, в том числе туда попали вице-премьер России Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Миниханов.

Напомним, OFAC руководит экономическими и торговыми санкциями и обеспечивает их выполнение на основе внешней политики США и целей национальной безопасности против иностранных стран и режимов, террористов, международных наркоторговцев и лиц, занимающихся деятельностью, связанной с распространением оружия массового уничтожения и других угроз. национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов.

Ранее США ввели санкции против производителей и поставщиков иранских беспилотников в РФ.

Также РБК-Украина обнародовала список попавших под санкции лиц, которые ввели США против российского олигарха.

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