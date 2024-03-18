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Віцепрем'єр Італії заявив, що результати "виборів" у Росії "необхідно прийняти"

Понеділок 18 березня 2024 19:08
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Віцепрем'єр Італії заявив, що результати "виборів" у Росії "необхідно прийняти" Фото: віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні (facebook.com/salviniofficial)
Автор: Тетяна Степанова

У той час як західні лідери критикують псевдовибори диктатора Володимира Путіна, віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив, що "вибір російських виборців необхідно прийняти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сальвіні, який є лідером італійської ультраправої партії "Ліга" і був вірним союзником Путіна до вторгнення Росії в Україну, заявив, що результат слід прийняти, тому що "коли люди голосують, вони завжди праві".

"Вони проголосували, і ми це визнаємо, сподіваючись, що 2024 рік стане роком миру", - сказав віцепрем'єр Італії.

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Тим часом партизани розповіли, як проходили так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях.

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