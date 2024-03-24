UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Віцепрем’єр Британії звинуватив Китай у кібератаках на британських політиків: ЗМІ

Фото: Віцепрем'єр Британії Олівер Доуден (facebook.com/oliverdowdenhertsmere)
Автор: Вадим Ребрина

Віцепрем’єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден заявив парламенту, що Китай стоїть за серією кібератак на британських політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання з посиланням на газету The Times, яка своєю чергою посилається на неназвані джерела, пише, що директор служби безпеки британського парламенту Елісон Джайлз провела зустріч з невеликою групою політиків —членами Міжпарламентського альянсу з Китаю.

Кібератаки є частиною хвилі втручання з боку Китаю, спрямованого на підрив британської демократії, написала Times.

Представник уряду відмовився від коментарів газеті.

Посольство Китаю в Лондоні також не відповіло на електронний лист із проханням про коментар.

Минулого року британський парламентський комітет попередив, що підхід держави до загрози національній безпеці, яку представляє Китай, є "повністю неадекватним" із занадто великим акцентом на короткострокових економічних вигодах, а не на довгострокових ризиках..

Нагадаємо, 22 березня Австралія і Велика Британія розкритикували Китай за його дії в Гонконзі, Південнокитайському морі та підтримку Росії. Обидві країни назвали небезпечною і дестабілізуючою поведінку китайських суден щодо філіппінських суден і екіпажів поблизу другої мілини Томаса в Південнокитайському морі.

У суботу, 23 березня, Берегова охорона Китаю обстріляла з водометів філіппінські кораблі в спірних водах Південно-Китайського моря. Філіппіни заявили про поранених і назвали такі дії "безвідповідальними та провокаційними".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайКібератака