Віцепрем’єр Британії звинуватив Китай у кібератаках на британських політиків: ЗМІ

Віцепрем’єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден заявив парламенту, що Китай стоїть за серією кібератак на британських політиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання з посиланням на газету The Times, яка своєю чергою посилається на неназвані джерела, пише, що директор служби безпеки британського парламенту Елісон Джайлз провела зустріч з невеликою групою політиків —членами Міжпарламентського альянсу з Китаю.
Кібератаки є частиною хвилі втручання з боку Китаю, спрямованого на підрив британської демократії, написала Times.
Представник уряду відмовився від коментарів газеті.
Посольство Китаю в Лондоні також не відповіло на електронний лист із проханням про коментар.
Минулого року британський парламентський комітет попередив, що підхід держави до загрози національній безпеці, яку представляє Китай, є "повністю неадекватним" із занадто великим акцентом на короткострокових економічних вигодах, а не на довгострокових ризиках..
Нагадаємо, 22 березня Австралія і Велика Британія розкритикували Китай за його дії в Гонконзі, Південнокитайському морі та підтримку Росії. Обидві країни назвали небезпечною і дестабілізуючою поведінку китайських суден щодо філіппінських суден і екіпажів поблизу другої мілини Томаса в Південнокитайському морі.
У суботу, 23 березня, Берегова охорона Китаю обстріляла з водометів філіппінські кораблі в спірних водах Південно-Китайського моря. Філіппіни заявили про поранених і назвали такі дії "безвідповідальними та провокаційними".
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