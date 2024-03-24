Вице-премьер Британии обвинил Китай в кибератаках на британских политиков: СМИ

Издание со ссылкой на газету The Times, в свою очередь ссылающуюся на неназванные источники, пишет, что директор службы безопасности британского парламента Элисон Джайлз провела встречу с небольшой группой политиков — членами Межпарламентского альянса по Китаю.

Кибератаки являются частью волны вмешательства Китая, направленного на подрыв британской демократии, написала Times.

Представитель правительства отказался от комментариев газете.

Посольство Китая в Лондоне также не ответило на электронное письмо с просьбой о комментарии.

В прошлом году британский парламентский комитет предупредил, что подход государства к угрозе национальной безопасности, которую представляет Китай, является "полностью неадекватным" со слишком большим акцентом на краткосрочных экономических выгодах, а не на долгосрочных рисках.