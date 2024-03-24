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Вице-премьер Британии обвинил Китай в кибератаках на британских политиков: СМИ

Фото: Вице-премьер Великобритании Оливер Доуден (facebook.com/oliverdowdenhertsmere)
Автор: Вадим Ребрина

Вице-премьер-министр Великобритании Оливер Доуден заявил парламенту, что Китай стоит за серией кибератак на британских политиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на газету The Times, в свою очередь ссылающуюся на неназванные источники, пишет, что директор службы безопасности британского парламента Элисон Джайлз провела встречу с небольшой группой политиков — членами Межпарламентского альянса по Китаю.

Кибератаки являются частью волны вмешательства Китая, направленного на подрыв британской демократии, написала Times.

Представитель правительства отказался от комментариев газете.

Посольство Китая в Лондоне также не ответило на электронное письмо с просьбой о комментарии.

В прошлом году британский парламентский комитет предупредил, что подход государства к угрозе национальной безопасности, которую представляет Китай, является "полностью неадекватным" со слишком большим акцентом на краткосрочных экономических выгодах, а не на долгосрочных рисках.

Напомним, 22 марта Австралия и Великобритания подвергли критике Китай за его действия в Гонконге, Южнокитайском море и поддержку России. Обе страны назвали опасным и дестабилизирующим поведение китайских судов в отношении филиппинских судов и экипажей вблизи второй отмели Томаса в Южнокитайском море.

В субботу, 23 марта, Береговая охрана Китая обстреляла из водометов филиппинские корабли в спорных водах Южно-Китайского моря. Филиппины заявили о раненых и назвали такие действия "безответственными и провокационными".

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КитайКибератака