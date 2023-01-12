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Віцеканцлер Німеччини закликав дозволити іншим країнам передавати Україні Leopard

Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина не має допустити зриву поставок Україні Leopard через свою позицію. Тому Берлін має дозволити передачу українцям цих танків іншими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки Німеччини та віце-канцлера Роберта Хабека, якого цитує Welt.

"Є різниця між ухваленням рішення щодо себе та перешкоджанням ухваленню рішення іншими...Відповідно, Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина", - заявив Хабек.

Нагадаємо, вчора президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава вирішила передати Києву "роту танків" Leopard 2, але в межах міжнародної коаліції.

Після чого стало відомо, що на тлі заяви Польщі уряд Британії також розглядає можливість надати Україні свої танки. Але з Німеччиною все складніше.

Оскільки, як повідомлялося, британські танки не змінять позиції канцлера Німеччини Олафа Шольца, оскільки він відштовхуватиметься в цьому питанні від дій США.

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