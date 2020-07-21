Вице-спикер Рады посчитал, сколько обещаний у Зеленского выполнили за год

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда за первый год у власти выполнили около 20% предвыборных обещаний. Среди них вопросы о снятии неприкосновенности и введение ответственности за "кнопкодавство".

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, далее будет сложнее.

"Это вопрос системных преобразований, вопросы экономических реформ. И здесь у нас уже есть готовые наработанные ответы. Как они будут продвигаться - посмотрим. Но и у президента, и у Рады есть намерения, чтобы это воплотилось", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова в конце апреля 2020 года, считают, что общая ситуация в стране за последний год улучшилась, 15% украинцев.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова в конце апреля 2020 года, 28,9% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 48,7% - что события развиваются в неправильном направлении, а 22,4% затрудняются с ответом.