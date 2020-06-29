Вице-спикер Рады об отставке Сытника: сейчас этот вопрос не стоит

Верховная рада не планирует отправлять в отставку директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. В парламенте этот вопрос не рассматривают.

Об этом в интервью'ю "Радио Свобода" заявил Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной рады.

Стефанчук отметил, что "предложения" уволить Сытника вносятся в Раду, как партией "Слуга народа", так и оппозиционными партиями.

"Но перед тем, как делать такие шаги, надо четко понять концепцию и что будет после этого. Потому что если это просто только для того, чтобы сбить одного человека, надо менять систему, то это абсолютно неправильный подход. Мы должны понять, что предлагается взамен, к каким последствиям оно приведет", – сказал Стефанчук.

На вопрос, не идет ли сегодня по крайней мере в Верховной раде речь о "персональном деле Артема Сытника" или его возможной отставке, вице-спикер ответил: "Я знаю, что по крайней мере по состоянию на сейчас этот вопрос не стоит".

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из офиса не выходят инициативы об увольнении Сытника.

РБК-Украина писало, что в Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности указа президента, которым Артем Сытник в 2015 году был назначен директором НАБУ.