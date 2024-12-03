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Віце-спікер парламенту Словаччини зібрався до Москви: відрядження вже схвалили

Фото: Андрій Данко, віце-спікер парламенту Словаччини (facebook.com/andrejdanko.sk)
Автор: Іван Носальський

Віце-спікер парламенту Словаччини Андрій Данко та ще шість депутатів відвідають Москву. Візит відбудеться 10 січня 2025 року.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Данко наводить SME.

За словами віце-спікера парламенту, який є головою праворадикальної партії SNS, його візит до Москви вже схвалили. Відрядження буде профінансовано за рахунок державного бюджету.

Повний склад словацької делегації досі невідомий.

Як зазначав Данко, він нібито планує зустрітися зі спікером Держдуми РФ В'ячеславом Володіним, міністром промисловості РФ Денисом Мантуровим та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

 

Плани Фіцо відвідати Москву

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо несподівано почав вихваляти роль Червоної армії у перемозі над нацистською Німеччиною за часів Другої світової війни.

На цьому фоні він заявив про намір поїхати до Москви 9 травня 2025 року.

У відповідь на такі плани спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий запропонував Фіцо відвідати Херсон, Запоріжжя та Харків, по яким "прокотилася" Друга світова.

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