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У МЗС "провели урок історії" для Фіцо, який зібрався їхати до Москви на 9 травня

Київ, Четвер 28 листопада 2024 19:22
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У МЗС "провели урок історії" для Фіцо, який зібрався їхати до Москви на 9 травня Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Віталій Носач

Росія намагається монополізувати перемогу над нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Але слід пам'ятати про роль України у такій перемозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Тихий відреагував на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що він прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна відвідати Москву 9 травня.

"Ми можемо нагадати, що агресією проти України Кремль розтоптав пам'ять про спільну боротьбу у Другій світовій війні, боротьбу з нацизмом", - зазначив речник МЗС.

Він додав, що Україна брала активну участь у перемозі над нацизмом, і її роль не можна применшувати. Але Росія впродовж великої кількості років намагалася вкрасти цю перемогу, що є образою для мільйонів українців, які у війні втратили своїх близьких.

"Цю образу давно Путін завдав, але ми закликаємо всіх наших партнерів та європейських лідерів згадати факти, які полягають у тому, що загальні втрати, як ви знаєте, точної цифри ніхто не знає, але вона оцінюється від 50 до 75 млн осіб. І від 8 до 10 млн загиблих це українці, майже чверть населення тогочасної України", - звернув увагу Тихий.

Також він наголосив, що у 1943 році майже кожен військовослужбовець Червоної Армії був вихідцем з України.

"Тому у нас питання, а що це за святкування лише в Москві та ігнорування ролі України у Другій світовій війні. Може варто заїхати перед Москвою до Херсона, Запоріжжя, Харкова, Києва? У ті міста, якими Друга світова прокотилася спочатку із заходу на схід, а потім зі сходу на захід", - звернувся Тихий до Фіцо.

Плани Фіцо

Нагадаємо, раніше словацький прем'єр, який займає проросійську позицію, запевняв, що його уряд "відданий спадщині боротьби проти фашизму та ролі, якій у цьому відіграла Червона Армія".

Тому, за словами Фіцо, він зацікавлений в участі в урочистостях, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві.

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