Вице-спикер парламента Словакии собрался в Москву: командировку уже одобрили

Планы Фицо посетить Москву

Напомним, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо неожиданно начал восхвалять роль Красной армии в победе над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.

На этом фоне он заявил о намерении поехать в Москву 9 мая 2025 года.

В ответ на такие планы спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий предложил Фицо посетить Херсон, Запорожье и Харьков, по которым "прокатилась" Вторая мировая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.