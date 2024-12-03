Віце-спікер парламенту Словаччини зібрався до Москви: відрядження вже схвалили

Віце-спікер парламенту Словаччини Андрій Данко та ще шість депутатів відвідають Москву. Візит відбудеться 10 січня 2025 року.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Данко наводить SME.

За словами віце-спікера парламенту, який є головою праворадикальної партії SNS, його візит до Москви вже схвалили. Відрядження буде профінансовано за рахунок державного бюджету. Повний склад словацької делегації досі невідомий. Як зазначав Данко, він нібито планує зустрітися зі спікером Держдуми РФ В'ячеславом Володіним, міністром промисловості РФ Денисом Мантуровим та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.