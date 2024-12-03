Вице-спикер парламента Словакии собрался в Москву: командировку уже одобрили

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко и еще шесть депутатов посетят Москву. Визит состоится 10 января 2025 года.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Данко приводит SME.

По словам вице-спикера парламента, который является главой праворадикальной партии SNS, его визит в Москву уже одобрили. Командировка будет профинансирована за счет государственного бюджета. Полный состав словацкой делегации все еще неизвестен. Как отмечал Данко, он якобы планирует встретиться со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, министром промышленности РФ Денисом Мантуровым и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.