Вице-президент США вакцинируется от коронавируса в пятницу

Вице-президент США Майк Пенс вакцинируется от коронавируса в пятницу. В то же время не ясно, будет ли в этот день вакцинирован президент Дональд Трамп.

Об этом пишет CNN.

Планируется, что Пенс получит вакцину публично, перед камерами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила, что Трамп не будет делать вакцинацию публично, чтобы вселить уверенность в эффективности вакцины.

Напомним, в Белом доме заявили, что Трамп готов вакцинироваться от коронавируса. Однако он это сделает, когда его врачи сочтут это необходимым.

Ранее издание Bloomberg писало, что Дональду Трампу и вице-президенту США Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса.

РБК-Украина писало, что 14 декабря в США началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой привили медсестру из Нью-Йорка.