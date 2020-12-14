Трампа и руководство Белого дома собираются первыми вакцинировать от COVID-19

Фото: Дональд Трамп (flickr)

Действующему президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса. Вакцинация руководства США может продлиться до 10 дней.

Об этом сообщает Bloomberg.

Трампу предложат вакцину несмотря на то, что он уже переболел коронавирусом.

"Вакцину предложат руководителям, которые выполняют жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, им начнут делать прививки с понедельника", - сообщили изданию источники в правительстве.

Напомним, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило использование в США вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.

Как сообщало РБК-Украина, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания.

Кроме того, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что глобальная инициатива COVAX получила почти 1 млрд доз вакцины от коронавируса. В механизме в настоящее время для получения вакцины принимают участие 189 стран.