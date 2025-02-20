Віце-президент США: до миру між Україною і Росією потрібно прагнути просто зараз

На думку Венса, повномасштабна війна б не почалася, якби президентом США був би Дональд Трамп. І "ні в Європи, ні в адміністрації Джо Байдена, ні в українців не було жодного шляху до перемоги".

Венс додав, що президент Дональд Трамп "має справу з реальністю і фактами". І тому віцепрезидент навів "п'ять фактів":

Європа проводить політику в галузі міграції та цензури, яка "ображає почуття" більшості американців, а також оборонну політику, яка передбачає постійну надмірну залежність;

росіяни мають величезну чисельну перевагу в живій силі та зброї в Україні, і ця перевага "зберігатиметься незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу";

Сполучені Штати "зберігають значні важелі впливу" на обидві сторони конфлікту;

для припинення конфлікту необхідно поговорити з людьми, причетними до його початку і продовження;

конфлікт "створював і продовжує створювати" навантаження на інструменти американського державного управління, від військових запасів до санкцій (і багато чого іншого). Продовження конфлікту погано для Росії, України, Європи та Сполучених Штатів.

"З огляду на вищевикладені факти, ми повинні прагнути до миру, і ми повинні прагнути до нього зараз. Президент Трамп балотувався на цьому, він переміг на цьому, і він має рацію в цьому", - додав віце-президент.