Вице-президент США: к миру между Украиной и Россией нужно стремиться прямо сейчас

Власти США считают, что продолжение войны России против Украины не выгодно никому. Поэтому необходимо уже сейчас стремиться к миру.
Как передает РБК-Украина, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети X.
По мнению Вэнса, полномасштабная война бы не началась, если президентом США был бы Дональд Трамп. И "ни у Европы, ни у администрации Джо Байдена, ни у украинцев не было никакого пути к победе".
Вэнс добавил, что президент Дональд Трамп "имеет дело с реальностью и фактами". И поэтому вице-президент привел "пять фактов":
"Учитывая вышеизложенные факты, мы должны стремиться к миру, и мы должны стремиться к нему сейчас. Президент Трамп баллотировался на этом, он победил на этом, и он прав в этом", - добавил вице-президент.
Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно повторял, что войне России против Украины нужно положить конец.
При этом на этой неделе в Саудовской Аравии прошли переговоры между американскими и российскими чиновниками, на которых они, в частности, обсуждали войну России против Украины.
Стороны договорились назначить команды, которые займутся контактами по вопросу урегулирования войны.
После переговоров в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений, которые напоминают российскую пропаганду. В частности, он назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов".
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