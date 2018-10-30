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Вице-президент Федерации футбола Испании арестован по подозрению в коррупции

Новости » Спорт    30.10.2018 - 14:24
Фото: Андреу Субиес (rfef.es)
Фото: Андреу Субиес (rfef.es)

В штаб-квартире организации, которую он ранее возглавлял, прошли обыски

Вице-президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Андреу Субиес был арестован полицией, сообщает Football Espana.

Также были задержаны и другие подозреваемые в рамках антикоррупционного расследования. Задержание произошло в результате обысков в офисе Федерации футбола Каталонии, которую Субиес раньше возглавлял.

Расследование предполагаемых злоупотреблений в бывшем руководстве каталонским футболом связанные с делом экс-президента RFEF Анхель Мария Вильяр, отстраненного от должности в конце 2017 года.

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