Вице-президент Федерации футбола Испании арестован по подозрению в коррупции

В штаб-квартире организации, которую он ранее возглавлял, прошли обыски
Вице-президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Андреу Субиес был арестован полицией, сообщает Football Espana.
Также были задержаны и другие подозреваемые в рамках антикоррупционного расследования. Задержание произошло в результате обысков в офисе Федерации футбола Каталонии, которую Субиес раньше возглавлял.
Расследование предполагаемых злоупотреблений в бывшем руководстве каталонским футболом связанные с делом экс-президента RFEF Анхель Мария Вильяр, отстраненного от должности в конце 2017 года.