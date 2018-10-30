Віце-президент Федерації футболу Іспанії заарештований за підозрою в корупції

Фото: Андреу Субіес (rfef.es)

У штаб-квартирі організації, яку він раніше очолював, пройшли обшуки

Віце-президент Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) Андреу Субіес був заарештований поліцією, повідомляє Football Espana.

Також були затримані і інші підозрювані в рамках антикорупційного розслідування. Затримання відбулося в результаті обшуків в офісі Федерації футболу Каталонії, яку Субіес раніше очолював.

Розслідування передбачуваних зловживань в колишньому керівництві каталонським футболом пов'язані зі справою екс-президента RFEF Анхеля Марії Вільяр, відстороненого від посади в кінці 2017 року.