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Віце-президент Федерації футболу Іспанії заарештований за підозрою в корупції

Новини » Спорт    30.10.2018 - 14:24
Фото: Андреу Субіес (rfef.es)
Фото: Андреу Субіес (rfef.es)

У штаб-квартирі організації, яку він раніше очолював, пройшли обшуки

Віце-президент Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) Андреу Субіес був заарештований поліцією, повідомляє Football Espana.

Також були затримані і інші підозрювані в рамках антикорупційного розслідування. Затримання відбулося в результаті обшуків в офісі Федерації футболу Каталонії, яку Субіес раніше очолював.

Розслідування передбачуваних зловживань в колишньому керівництві каталонським футболом пов'язані зі справою екс-президента RFEF Анхеля Марії Вільяр, відстороненого від посади в кінці 2017 року. 

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